Ex Reggina, Maurizio Lanzaro nuovo allenatore della Polisportiva Bovalino

“La Polisportiva Bovalino è lieta di annunciare di aver affidato l’incarico di Responsabile Tecnico della Prima Squadra a Maurizio Lanzaro!”. Così sui canali ufficiali il club reggino comunica l’arrivo del nuovo allenatore in panchina, l’ex difensore e capitano della Reggina Maurizio Lanzaro, che in carriera ha vestito anche le maglie delle varie Roma, Palermo, Cosenza, Empoli, Reggina e Real Saragozza. Ha intrapreso il percorso da allenatore partendo dalla Juniores del Racing Saragozza in Spagna, per poi guidare il Seregno in Serie C e D, il Delicias (Serie D spagnola) e, più recentemente, il San Luca.

Le prime parole del nuovo tecnico: “sono molto orgoglioso di aver sposato la causa Amaranto, alla guida di un club glorioso come la Bovalinese. Dopo la sfortunata stagione dell’anno scorso ho deciso di rimettermi in discussione con una nuova sfida e ho scelto Bovalino per la qualità del progetto, non potevo fare scelta migliore. Non vedo l’ora di iniziare e saluto calorosamente tutti i tifosi e l’ambiente Amaranto”.