La Reggina a Gallo? Carminello punge Ballarino: “potevamo lasciare la Serie D…”

Nella mattinata odierna, su StrettoWeb, abbiamo dato notizia della trattativa che potrebbe riportare, in maniera a dir poco clamorosa, Luca Gallo alla guida della Reggina. Una notizia che ha fatto sobbalzare i tifosi amaranto, quantomeno la grande maggioranza, quella ormai stufa della gestione Ballarino e che invoca un cambio di proprietà che possa riportare, finalmente, la Reggina ai fasti del suo glorioso passato e lontana da una categoria che non le appartiene.

Una notizia smentita sui social dalla Reggina, con una delle classiche smentite che, storicamente, non si sono mai rivelate attendibili. La speranza dei tifosi è che la trattativa con Gallo vada finalmente in porto. Un pensiero che si riflette facilmente nelle parole espresse da Carmine Quartuccio, storico capo ultras che ha vissuto le pagine più belle e anche quelle più dolorose del calcio in riva allo Stretto.

“Carminello” ha pubblicato un pensiero social che punge Ballarino: “grazie presidente Ballarino (per la smentita, ndr). Per un attimo avevamo pensato che potevamo lasciare la Serie D“.