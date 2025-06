Reggina, Ballarino: “se c’è qualcuno pronto a mettere milioni…”

StrettoWeb

Nino Ballarino, patron della Reggina, ha parlato questa sera a “Fuorigioco”, su Reggio Tv, spaziando sugli argomenti attuali, dalle convinzioni sul ripescaggio a quelle di farsi da parte nel caso in cui arrivasse uno con “milioni e milioni”. Tra i temi, anche il futuro di Trocini: “stiamo parlando con il suo agente, accordo in dirittura. Ci ha fatto delle richieste tecniche e siamo d’accordo, speriamo nella firma a breve”.

Poi, sul ripescaggio, concetti già espressi: “credo che avremo delle possibilità, se le norme saranno rispettate. Per il ripescaggio noi ci siamo e da qui a venerdì sapremo”. Fanno riflettere – ma anche questi sono concetti già espressi – le parole sull’organico: “la squadra in Serie C è competitiva, mantenendo lo zoccolo duro”. Lo zoccolo duro è composto da una compagine che per ben due anni non ha ottenuto la promozione sul campo. Pensare che sia competitiva per la C è follia.

Infine, altro concetto già espresso, quello legato all’eventuale arrivo di nuovi imprenditori: “se c’è qualcuno pronto a mettere milioni e milioni, li metteremo nelle condizioni di poter investire nella Reggina, ma ad oggi non ci ha contattato nessuno e per questo non si può parlare di cifre, se nessuno ci chiede il valore. Tuttavia, attorno a noi non si naviga nell’oro, due anni fa questa società è fallita con 40 milioni di euro di debito”.