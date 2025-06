Reggina, Auspici insiste: “i rinnovi? Sì, ma sbrigatevi che i migliori della D se li stanno prendendo gli altri…”

StrettoWeb

A far da contraltare a quelli che abbiamo definito i “megafoni” della società – ovvero quella parte di stampa che in queste ore ci sta raccontando la nascita di una corazzata per i rinnovi di Grillo e Barranco (scontati e solo uno ufficiale per ora) e per la trattativa con Luca Ferraro (una vita in Eccellenza e Promozione e solo l’anno scorso in D) – c’è per fortuna ancora chi mantiene la schiena dritta e pretende. Pretende, dalla Reggina, la costruzione di uno squadrone. Perché, anche chi finora ne ha concessi, di alibi ora non ne concede più.

Tra questi c’è Alfredo Auspici che, a modo suo, in questi due anni non ha fatto mancare stilettate sarcastiche a questa società. Già nei scorsi ha fatto intendere che i rinnovi non possano essere considerate grandi mosse, come scritto ieri da StrettoWeb. Auspici, tra l’altro, ha chiesto chiaramente al club di muoversi, nei movimenti in entrata importanti (ammesso che ci saranno), perché i migliori della categoria si stanno già accasando nelle squadre più forti (al Sud tra le varie Nocerina, Scafatese, Nissa).

“Devono fare la squadra, non è che possiamo aspettare. Eh, ma la stanno facendo? No, non stanno facendo niente, c’è qualche rinnovo, Grillo è bravo. I rinnovi sono importanti, certo, ma contemporaneamente devono comprare, perché quegli elementi cardine che in Serie D fanno la differenza se li stanno prendendo gli altri. C’è tempo? Sì, ma io ho l’ansia. Rinnoviamo, ma intanto cerchiamo di fare qualche colpo. Poi per quelli che fanno la differenza andiamo in Serie C, dove costano cinque volte di più? Lasciate che non parlo, perché poi qualche lecchino di famiglia se la sente. Perché qua ci sono tifosi della Reggina e lecchini di famiglia. Siamo in attesa che qualcosa arrivi, sennò il povero Trocini… ecco, salviamo il soldato Trocini. Bisogna risalire a tutti i costi dall’inferno, sennò…” ha detto Auspici nel suo consueto video social mattutino.