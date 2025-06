Referendum, Vibo Valentia e Reggio Calabria tra le città con la più bassa affluenza alle urne: siamo solo al 3%!

StrettoWeb

L’affluenza alle urne alle ore 12 ha dato, molto probabilmente, una sentenza chiara: il quorum, per i referendum abrogativi, sarà difficilissimo da superare (il 50% + 1 degli aventi diritto). Per quanto riguarda i dati tra Nord e Sud, la differenza è abissale, basti solamente guardare l’affluenza in Emilia Romagna e Toscana e quelli di Calabria e Sicilia. Obiettivamente c’è poco da meravigliarsi: in tutte le elezioni, qualunque esse siano, che si tratti di europee, politiche ma anche comunali, l’affluenza, nella parte bassa dello stivale, è sempre molto bassa.

Sul referendum e sull’affluenza dei cittadini alle ore 12, che ricordiamo si vota oggi, domenica 8 giugno sino alle 23 e domani, lunedì 9 giugno dalle 7 alle 15, in concomitanza con i ballottaggi e con le comunali in Sardegna, i dati sono chiarissimi con Vibo Valentia e Reggio Calabria tra le città con la più bassa affluenza alle urne.

Province con l’affluenza più alta affluenza alle ore 12:

Bologna 13,29%

Firenze 12,97%

Reggio Emilia 12,25%

Livorno 11,65%

Modena 11,21%

Province dove si è votato meno:

Vibo Valentia 3,19%

Agrigento 3,23%

Caltanissetta 3,3%

Reggio Calabria 3,6%

Trapani 3,61%

Messina 5,4%