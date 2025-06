Referendum, il premier Meloni al seggio ma ha ritirato le schede | FOTO

StrettoWeb

Come annunciato ormai da giorni, il presidente del consiglio dei ministri, Giorgia Meloni, si è recato al seggio ma non ha ritirato le schede dei quesiti referendari. Lo ha fatto sapere lo staff. L’affluenza alle urne alle ore 19:00 ricalca sostanzialmente il trend di quello delle 12:00. Il superamento del quorum per la validità della tornata elettorale (il 50% + 1 degli aventi diritto) sembra alquanto complesso se non impossibile da raggiungere.

Ricordiamo che si vota oggi, domenica 8 giugno sino alle 23 e domani, lunedì 9 giugno dalle 7 alle 15, in concomitanza con i ballottaggi e con le comunali in Sardegna.