Referendum, Occhiuto annuncia il suo voto: “cinque No alle urne”

Il presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto, vice segretario nazionale di Forza Italia, si recherà alle urne per il referendum in programma l’8 e 9 giugno prossimi e voterà 5 no. Lo scrive la Gazzetta del Sud. Occhiuto, riporta il giornale, con alcuni interlocutori avrebbe commentato che “in una Calabria con una partecipazione al voto così bassa, il presidente della Regione va a votare“.