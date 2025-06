Referendum, esplode la fronda anti Schlein nel Pd: “ha fatto un regalo enorme a Giorgia Meloni”

StrettoWeb

Tensioni all’interno del PD. A urne appena chiuse, i riformisti del PD hanno subito fatto capire al Segretario Elly Schlein che intendono farle pesare il fatto di aver coinvolto il partito in un’impresa che loro ritenevano sbagliata. E che è stata persa. Anche per Stefano Bonaccini, leader della minoranza interna, sempre cauto nella polemica, “quando oltre due terzi degli italiani non rispondono è necessario riflettere“. L’europarlamentare Pina Picierno, una fra le voci più critiche con Schlein, è stata invece diretta: “è stato un regalo enorme a Giorgia Meloni“. Ma la segretaria non si è mossa di un centimetro: “Era giusto così”, ha risposto. Che implica un sostanziale: “E vado avanti così“.