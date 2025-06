Red Bull pronta a entrare nel calcio italiano: il progetto per una terza squadra rivale di Milan e Inter

StrettoWeb

Abituata a Milan e Inter, le squadre della stracittadina più famosa al mondo, Milano potrebbe presto avere 3 squadre ai vertici del calcio italiano. Qual è la terza? L’Alcione. Il piccolo club arancione, promosso storicamente dalla D alla C nella scorsa stagione, sarebbe pronto a grandi cambiamenti societari nel prossimo futuro. Il presidente Giulio Gallazzi, infatti, secondo “Il sole 24 Ore”, avrebbe avviato dei contatti con investitori stranieri pronti a rilevare la squadra.

Fra di essi anche il gruppo Red Bull, la multinazionale dell’energy drink che ha già investito nel calcio tedesco con il Lipsia e in quello americano a New York.

Il colosso austriaco, che aveva già provato a rilevare il Torino, desistendo davanti alla richiesta di 200 milioni da parte di Urbano Cairo, potrebbe ripartire dalla Serie C con l’Alcione. Un progetto in stile Lipsia, portato in pochi anni, fra investimenti importanti ma attenti, promozioni sul campo e attenzione al settore giovanile, ai massimi livelli del calcio tedesco e in Champions League.

Per l’Alcione il primo step sarebbe la Serie B, poi si sogna in grande. Stadio compreso, vicino San Siro. Sogno o futura realtà? Sarà il tempo a dirlo…