Ranieri CT dell’Italia? La norma che complica le cose. E la Roma sbuffa…

Dopo l’annuncio dell’esonero di Luciano Spalletti, che questa sera allenerà l’Italia per l’ultima volta, nella sfida contro la Moldova, è partito il toto-CT alla ricerca del prossimo trainer della Nazionale. Diversi i nomi circolati, seppur uno solo abbia messo tutti d’accordo: quello di Claudio Ranieri. Tecnico esperto, bravo a gestire le situazioni anche più complicate, una lunga esperienza in Italia e all’estero, già CT della Grecia.

Nessun ostacolo al suo arrivo sulla panchina azzurra, tutti d’accordo. Cioè, non proprio tutti. La Roma ha storto un po’ il naso. I giallorossi, dopo aver richiamato Ranieri in panchina in seguito all’esonero di Juric e al precedente flop di De Rossi, hanno completato una rimonta pazzesca fino a un piazzamento in Europa League. Il giusto regalo di addio per Ranieri che, conclusa l’esperienza di allenatore (che in realtà aveva già chiuso a Cagliari, salvo poi fare uno strappo alla regola per aiutare la Roma, ndr) si è tuffato nel suo nuovo ruolo dirigenziale di senior advisor giallorosso.

Dopo anni di caos in società, la Roma ha deciso di affidarsi a un profilo esperto, italiano, giallorosso e che abbia una grande conoscenza dell’ambiente e del calcio italiano. Insomma, la scelta giusta per non sbagliare più. Ecco, quindi, che la chiamata dell’Italia arriva a scombinare i piani dei Friedkin. Si è ipotizzato un doppio ruolo che però non sarebbe possibile.

Ranieri CT e dirigente della Roma? Cosa dice la norma

Ci sarebbe un articolo del Regolamento del settore tecnico che rischia di ostacolare l’arrivo di Claudio Ranieri sulla panchina della Nazionale. Parliamo della normativa 40 del Regolamento del settore tecnico che, al comma 4, stabilisce: “Gli Allenatori Responsabili delle Squadre Nazionali della F.I.G.C. ed i loro Vice nel corso della medesima stagione sportiva, non possono tesserarsi né, indipendentemente dal tesseramento, svolgere attività per società, neppure con mansioni diverse, salvo che il contratto economico non sia stato risolto consensualmente“.

Resta da capire se il ruolo di ‘consulente’ di Ranieri con la Roma sia un ruolo effettivo, cioè sottoposto a contratto (in un comunicato di pochi giorni fa la Roma ne parlava come ‘dirigente’, ndr) o se sia puramente formale e se, anche in quel caso, si verrebbe a creare un conflitto di interessi.

Come reagirà la Roma nel momento in cui Ranieri fosse chiamato a scegliere e scegliesse l’azzurro?