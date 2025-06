Ragusa, attivo il servizio di vigilanza e salvataggio nelle spiagge: tutte le INFO

StrettoWeb

L’Assessore alla Protezione Civile del Comune di Ragusa, Giovanni Iacono, informa la cittadinanza che, “a partire dal 1° luglio e fino al 14 settembre, sarà attivo il servizio di vigilanza e salvataggio sulle spiagge del territorio comunale. Il servizio sarà operativo tutti i giorni, con orario continuato dalle ore 9.00 alle ore 19.00. Sono state predisposte due postazioni fisse con torrette di avvistamento e nello specifico una a Marina di Ragusa, presso la spiaggia della Dogana e l’altra a Punta Braccetto. In ciascuna postazione opereranno assistenti bagnanti appartenenti al Gruppo di Protezione Civile Comunale, in possesso di brevetto di salvataggio rilasciato dalla Federazione Italiana Nuoto e/o dalla Società Nazionale di Salvamento, uniche federazioni riconosciute a livello nazionale”.

Il responsabile del servizio è Giuseppe Schembari, affiancato da quattro operatori esperti. Il servizio dispone di mezzi nautici comunali, in forza al Presidio Marina della Protezione Civile, che garantisce, durante tutto l’anno, monitoraggio, vigilanza e salvataggio. Il presidio è dotato di una moto d’acqua barellata, due gommoni di supporto al servizio degli assistenti bagnanti e attrezzature per il traino di imbarcazioni in avaria. Questo servizio rappresenta uno degli elementi fondamentali per il mantenimento della Bandiera Blu, riconoscimento ottenuto per il sedicesimo anno consecutivo.

Tutte le postazioni sono dotate di attrezzature conformi alle normative vigenti, come stabilito dalla Capitaneria di Porto di Pozzallo. È inoltre attivo, come negli anni precedenti, il Numero Verde di soccorso in mare della Protezione Civile 800 896 997, oltre al numero 1530 della Capitaneria di Porto. Le due postazioni comunali sono infine dotate di apparati radio per le comunicazioni con la sala operativa del Presidio Marina e con i mezzi nautici in servizio.