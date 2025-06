Quando la Pizzica sposò la Tarantella e se ne andarono a spasso per il Mediterraneo

StrettoWeb

di Francesco Marrapodi – Questo connubio è avvenuto lo scorso novembre. Ed è stato uno sposalizio culturale sospeso tra le onde del mare e il battito di un cuore antico, che racconta di tradizioni che danzano sulle note di un ritmo che attraversa il tempo. La Pizzica, con la sua energia selvaggia, sposa, per così dire, la Tarantella calabrese, dando vita a una danza senza fine, un abbraccio tra due anime che si sono scelte da secoli, ma che oggi si ritrovano su un palcoscenico immenso: il Mediterraneo.

Fortunato e Valentina, nel loro essere Progetto Tarantella, sono stati scelti come audaci rappresentanti della Tarantella Calabrese; ma anche come custodi di una tradizione che pulsa nei tamburi, nei canti che narrano storie di terra e mare. La Crociere della Pizzica, il più grande evento di musica folk sull’acqua, diventa il luogo dove la passione per la musica popolare si mescolano come le acque del mare che bagnano le coste del Mediterraneo. 1500 cabine, 1500 cuori che battono all’unisono, pronti a vivere un’esperienza senza pari, dove ogni onda diventa un battito e ogni porto un abbraccio che si rinnova.

La crociera della Pizzica non è un semplice viaggio; è una navigazione nel cuore stesso della cultura mediterranea. Ogni sosta, ogni luogo toccato, ogni nota che risuona tra le righe del vento è un inno alla bellezza di una terra che sa parlare con l’anima. Civitavecchia, Palermo, Malta, Barcellona, Marsiglia, Genova: fanno parte dell’itinerario di questo sposalizio, frammenti di un sogno che galleggia sulle acque azzurre, un sogno fatto di danze, canti e colori che si mescolano nella magia di un’esperienza unica. E in questa crociera che sfiora le stelle, dove il mare si fa complice dei suoni che fluiscono come un fiume di emozioni, la Tarantella calabrese, grazie alla presenza di Progetto Tarantella, ha trovato un nuovo respiro.

Cultura calabrese

Fortunato e Valentina, come angeli della tradizione, hanno portato a bordo non solo la loro musica, ma anche un importante pezzo di cultura calabrese, trasformando ogni nota in un soffio di vita, ogni passo di danza in un momento che si stampa nell’anima. Lì, tra il saluto delle onde e il battito dei tamburi, la Tarantella calabrese ha preso nuova forma, rivelandosi in tutta la sua potenza e delicatezza. In quella che è stata una settimana di festa e di condivisione, di musica che tocca le corde più intime, non si è vissuta solo la grandezza culturale del Salento, ma anche la forza di una passione che si trasforma in qualcosa di eterno. Un trionfo che va oltre ogni aspettativa, una settimana che ha illuminato il cuore di chiunque abbia avuto il privilegio di parteciparvi, come un sogno che continua a vivere nei ricordi, nei sorrisi e nelle emozioni che resteranno per sempre impressi.

La Crociere della Pizzica è un viaggio che non ha inizio né fine, perché ogni onda, ogni nota, ogni sguardo si intrecciano in un racconto che non si conclude mai. È un cammino che si fa poesia, che diventa canto, che rimane come un sussurro nell’aria, pronto a rivelarsi ogni volta che il cuore di chi l’ha vissuto si apre di nuovo al suono di una tarantella.