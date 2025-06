Quando iniziano i campionati di calcio della stagione 2025-2026? Svelate le date dalla A alla D (ma anche Calcio a 5 e Femminile)

StrettoWeb

Nel corso del Consiglio Federale, sono state svelate le date di inizio della stagione calcistica 2025-2026. I tornei sono praticamente quasi tutti conclusi: si è giocata anche la finale playoff di Serie C, che ha decretato la promozione del Pescara in cadetteria, mentre rimane da disputare il ritorno dei playout di B tra Salernitana e Sampdoria (2-0 ligure all’andata a Genova). In attesa che domenica sera avvenga l’ultimo atto, è già tempo di programmare la prossima stagione.

Queste le date svelate dalla Figc riguardanti i campionati maschili dalla Serie A alla Serie D, ma anche Calcio a 5 e Calcio Femminile:

Serie A: inizio 24 agosto 2025 – termine 24 maggio 2026;

inizio 24 agosto 2025 – termine 24 maggio 2026; Serie B : inizio 23 agosto 2025 – termine 10 maggio 2026;

: inizio 23 agosto 2025 – termine 10 maggio 2026; Serie C : inizio 24 agosto 2025 – termine 26 aprile 2026;

: inizio 24 agosto 2025 – termine 26 aprile 2026; Serie A Femminile professionistica : inizio 5 ottobre 2025 -termine 17 maggio 2026;

: inizio 5 ottobre 2025 -termine 17 maggio 2026; Serie B Femminile : inizio 7 settembre 2025 – termine 17 maggio 2026;

: inizio 7 settembre 2025 – termine 17 maggio 2026; Serie D : inizio 7 settembre 2025 – termine 3 maggio 2026;

: inizio 7 settembre 2025 – termine 3 maggio 2026; Serie C Femminile : inizio 12 ottobre 2025;

: inizio 12 ottobre 2025; Serie A Calcio a 5 : inizio 27 settembre 2025 – termine 2 maggio 2026;

: inizio 27 settembre 2025 – termine 2 maggio 2026; Serie A2 Calcio a 5 : inizio 11 ottobre 2025 – termine 28 marzo 2026;

: inizio 11 ottobre 2025 – termine 28 marzo 2026; Serie A Femminile Calcio a 5 : inizio 7 settembre 2025 – termine 10 maggio 2026;

: inizio 7 settembre 2025 – termine 10 maggio 2026; Serie B Femminile Calcio a 5: inizio 12 ottobre 2025 – termine 19 aprile 2026.