Putin: “Iran ha diritto a uso pacifico nucleare”. Poi avanza una richiesta a Israele

Vladimir Putin ha dichiarato di aver ottenuto l’impegno di Israele a proteggere il personale russo presso la centrale nucleare iraniana costruita dalla Russia e di aver contattato entrambe le parti per cercare di porre fine alla guerra che dura da una settimana. Nel corso del suo intervento presso il Forum Economico Internazionale di San Pietroburgo, Putin ha dichiarato che la Russia ha proposto “alcune idee” per un possibile accordo tra Iran e Israele.

Mosca ha chiesto al primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu di garantire la sicurezza del personale russo impegnato nella costruzione di altri due reattori nella centrale nucleare del porto iraniano di Bushehr e che ha anche sollevato la questione con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump.

“Il primo ministro Netanyahu è d’accordo e il presidente Trump ha promesso di sostenere le nostre legittime richieste“, ha affermato Putin, che tuttavia ha respinto fermamente le accuse secondo cui Mosca non avrebbe sostenuto il suo alleato, Teheran, affermando che il Cremlino ha mantenuto buoni rapporti sia con l’Iran che con Israele. Ha osservato che Israele ospita quasi 2 milioni di persone provenienti dalla Russia e da altre ex nazioni sovietiche, “un fattore di cui abbiamo sempre tenuto conto“.

Allo stesso tempo, Putin ha affermato che la Russia ha sempre rispettato i propri obblighi nei confronti dell’Iran, aggiungendo che Mosca ha fermamente sostenuto il diritto di Teheran all’uso pacifico dell’energia nucleare. Ha espresso preoccupazione per la spirale del conflitto, spiegando di “essere fortemente preoccupato per ciò che sta accadendo intorno agli impianti nucleari iraniani e per le possibili conseguenze“.

Inoltre, la Russia avrebbe ripetutamente notificato a Israele che l’Iran non avrebbe intenzione di sviluppare ordigni nucleari. La conferma è arrivata nel corso di un’intervista rilasciata da Putin a “SkyNews Arabia” e rilanciata da “Ria Novosti”.