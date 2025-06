Punta Pellaro, poche ore all’inaugurazione del nuovo Parco del Vento: il lungomare dedicato agli sport del mare

StrettoWeb

Mancano ormai poche ore all’inaugurazione ufficiale del Parco del Vento, il nuovo lungomare di Punta Pellaro, suggestivo borgo marinaro situato all’estremo sud di Reggio Calabria. Si tratta di un’opera attesa da tempo, che punta a valorizzare uno dei tratti più affascinanti e identitari del litorale reggino.

Il Parco del Vento sorge a ridosso di una delle zone più famose per il kitesurf e gli sport acquatici, frequentato tutto l’anno da sportivi e appassionati provenienti da ogni angolo d’Italia e anche dall’estero. Le condizioni climatiche ideali, con venti costanti e acque cristalline, rendono questa zona particolarmente amata anche da atleti di livello agonistico.

L’inaugurazione rappresenta un momento simbolico importante per la città, che riconsegna ai cittadini e ai turisti uno spazio riqualificato, pensato per il tempo libero, lo sport e il contatto diretto con la natura. Il nuovo lungomare di Punta Pellaro sarà non solo un polo attrattivo per gli sportivi, ma anche un luogo di incontro e di valorizzazione dell’identità marinaresca e paesaggistica di Reggio Calabria. L’apertura ufficiale è prevista per le ore 19.00 di questo pomeriggio, domenica 22 giugno.

