Psicologo scolastico, Forza Italia giovani Calabria: “grazie ad Occhiuto e Princi per l’attenzione rivolta a noi giovani”

“Siamo profondamente orgogliosi e grati, come Coordinamento Regionale di Forza Italia Giovani Calabria, per l’importante progetto dello psicologo nelle scuole, che rappresenta una vera svolta nel sistema scolastico calabrese e un esempio per tutto il Paese: l’attivazione, a partire dal prossimo anno scolastico, della figura dello psicologo nelle scuola medie e superiori della Calabria è un segnale forte e concreto di attenzione verso i bisogni e le fragilità dei giovani”. Lo dichiara in una nota il Coordinamento Regionale di Forza Italia Giovani Calabria, che afferma: “un investimento di 9 milioni di euro per un progetto che mette al centro la salute mentale degli studenti, offrendo loro ascolto, supporto e orientamento, in un tempo in cui sempre più ragazzi manifestano forme di disagio, spesso silenziose ma profonde. Per questo, un sentito ringraziamento va al Presidente Occhiuto per aver fortemente voluto e portato avanti questo progetto, frutto di tre anni di lavoro, che posiziona la Calabria come Regione apripista a livello nazionale su un tema strategico e spesso trascurato”.

“Ma soprattutto – prosegue la nota– lo ringraziamo per la lungimiranza dimostrata nel coinvolgere l’On. Giusi Princi nel tavolo sanitario, riconoscendone l’impegno e la competenza già dimostrati durante il suo mandato in Regione, e oggi confermati con ancora maggiore forza nel suo ruolo di europarlamentare”. “L’On. Princi ha dimostrato, ancora una volta, di avere a cuore il futuro della nostra generazione. Il suo continuo impegno è testimonianza concreta di una politica che ascolta, che agisce, che costruisce – proseguono– perché questo progetto, oltre a fornire un supporto fondamentale per studenti, famiglie e docenti, rappresenta una battaglia di civiltà, in quanto contribuisce a superare lo stigma sul disagio psicologico e a promuovere una cultura del benessere e della prevenzione per noi giovani, sin dai banchi di scuola”.

“Siamo orgogliosi”

“Come Forza Italia Giovani Calabria, siamo orgogliosi di essere rappresentati da chi mette al centro della propria attività politica iniziative rivolte a noi i giovani: è il segno di una politica concreta, che guarda ai bisogni della persona, immersa nella realtà e quindi lontana dagli slogan – concludono i giovani azzurri calabresi– è la politica che ci piace, che continueremo a fare e a sostenere, per costruire insieme una Calabria migliore”.