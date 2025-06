Psicologo scolastico in Calabria, Turano e Richichi: “supporto cruciale per l’intera comunità scolastica”

StrettoWeb

“Un giorno di significativo progresso per il futuro delle nuove generazioni calabresi si è concretizzato presso la Cittadella della Regione Calabria attraverso un incontro pubblico con l’eurodeputata Giusi Princi, durante cui ha delineato i dettagli e le prospettive del progetto ‘Lo psicologo scolastico’, iniziativa destinata a trasformare radicalmente il panorama educativo della nostra regione a partire dal prossimo settembre. L’introduzione di questa figura professionale nelle scuole non rappresenta solo un atto burocratico, ma un profondo investimento nel benessere psicologico e sociale dei nostri studenti, oltre che un supporto cruciale per l’intera comunità scolastica”. A dirlo sono Lorena Turano e Maria Grazia Richichi, esponenti del Coordinamento provinciale di Forza Italia Reggio Calabria, nella qualità rispettivamente di Responsabile del Dipartimento Sanità e Responsabile del Dipartimento Medicina territoriale, salute e benessere del cittadino.

“Impegno lungimirante di Princi”

“L’arrivo dello psicologo scolastico nelle aule calabresi non è frutto di un’improvvisazione, ma l’attuazione di un impegno preciso e lungimirante preso dall’onorevole Princi già da Vicepresidente della Regione con delega all’Istruzione, oggi eurodeputata, sin dall’inizio della legislatura targata Occhiuto. Questo percorso è stato tracciato con la collaborazione fondamentale dell’Ordine degli Psicologi della Calabria, testimoniando una sinergia virtuosa tra politica e professione. L’obiettivo era chiaro fin da subito: fornire una risposta strutturata alle crescenti complessità che i giovani affrontano quotidianamente. Da donne medico e madri, accogliamo con entusiasmo l’importanza di questo progetto. La Regione Calabria – sottolineano Richichi e Turano – ha dimostrato notevole sensibilità e concretezza, stanziando ben 9 milioni di euro per rendere questo progetto una realtà tangibile. Un impegno finanziario di tale portata consentirà l’assunzione di 43 psicologi scolastici, figure altamente qualificate che saranno capillarmente distribuite sul territorio. Questo significa che il servizio sarà garantito in 285 scuole calabresi, abbracciando un totale di 2893 classi di primo e secondo ciclo. La presenza dello psicologo sarà un punto di riferimento fondamentale, un ponte di ascolto e comprensione sia per gli insegnanti, che quotidianamente si confrontano con le dinamiche giovanili, sia per le famiglie, spesso in cerca di strumenti e strategie per sostenere i propri figli.

“L’urgenza di introdurre lo psicologo scolastico nasce dalla consapevolezza che i nostri adolescenti vivono in un mondo in continua e rapida evoluzione”

“L’urgenza di introdurre lo psicologo scolastico nasce dalla consapevolezza che i nostri adolescenti vivono in un mondo in continua e rapida evoluzione, una realtà che da un lato offre opportunità inedite, dall’altro espone i giovani a un vortice di cambiamenti continui, incertezze e fragilità. Le sfide legate all’identità, alla costruzione delle relazioni, alla gestione delle pressioni sociali e accademiche sono amplificate in un contesto dove il cyberbullismo, la dipendenza da internet e l’ansia da prestazione sono purtroppo all’ordine del giorno. Lo psicologo scolastico sarà una figura chiave per intercettare i segnali di disagio, offrire percorsi di prevenzione e supporto, e promuovere il benessere psicologico in un ambiente che, per gli studenti, è una seconda casa. Sarà un professionista in grado di decifrare i linguaggi non verbali, di cogliere le sfumature emotive, e di fornire strumenti concreti per affrontare le difficoltà, sviluppando resilienza e competenze socio-emotive essenziali per la vita. La sua presenza è una risposta concreta e strategica a un’emergenza sociale che non può più essere ignorata”, rimarcano.

“Entusiasmo palpabile”

“L’entusiasmo per l’avvio del progetto è palpabile, ma lo sguardo è già rivolto al futuro. Si attende con fiducia la concretizzazione dell’emendamento presentato da Roberto Occhiuto, affinché la figura dello psicologo possa essere definitivamente inserita nell’ordinamento scolastico. Questo passo legislativo è fondamentale per garantire la continuità e la stabilità di questa professione, assicurando che il supporto psicologico non sia un’iniziativa temporanea, ma un pilastro permanente del sistema educativo. Solo così si potrà costruire una scuola che non si occupi solo di formazione accademica, ma che sia anche un luogo di crescita umana completa. È un investimento nel futuro della nostra società, un gesto di amore e responsabilità verso chi rappresenterà il domani”, concludono.