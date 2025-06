Il programma del 17° Motoraduno della città di Rombiolo | FOTO

StrettoWeb

“Sta per esplodere di nuovo l’energia delle due ruote!“. E’ con questa frase che gli “Amici in moto città di Rombiolo”, rappresentata dal suo presidente Angelo Ferraro, pubblicizzano la 17esima edizione di un motoraduno che negli anni ha incassato successi e un crescendo di presenze da molte parti d’Italia. Il 17esimo motoraduno città di Rombiolo, organizzato dagli amici in moto città di Rombiolo, col patrocinio dei comuni di Rombiolo, Ricadi e Spilinga e con la collaborazione di ACI, accoglierà bambini ed adulti per una due giorni indimenticabile, in cui il rombo dei motori di fantastiche moto, riempiranno l’aria di adrenalina.

Due giorni, il 5 e il 6 luglio, ricchi di un programma che punta oltre a condividere l’amore per le due ruote con gli appassionati della regione e non solo, a promuovere culturalmente e turisticamente il nostro territorio.

Infatti, sabato 5 luglio, alle 15:00, si terrà l’accoglienza con le iscrizioni, a cui seguiranno il sexi bike wash con dj set “De Rito”, il motocross Freestyle Riotrides e il motogiro turistico con aperitivo al Faro di Capo Vaticano. Un modo per condividere la passione dei motori, con la magnificenza di un territorio scelto da milioni di turisti, ogni anno, per la sua ineguagliabile bellezza.

La giornata sarà piena di altri eventi tra i quali, cena offerta dal motoclub, il concerto della cover band “La combriccola del Blasco” e, tecno House & Revival DJ Pugliese – Morgan Jay Prince fino a mezzanotte.

Il giorno successivo, parte del programma si ripeterà con accoglienza e iscrizioni e poi il motogiro turistico, si sposterà a Spilinga al santuario Maria delle Fonti, in un angolo di paradiso dell’entroterra vibonese, che merita di essere visitato. Qui avverrà la benedizione dei caschi. Seguirà il pranzo offerto dal motoclub, ancora spettacolo, premiazioni, ringraziamenti e taglio della torta. Il finale sarà all’altezza di un evento ai primi posti nel Sud Italia, per partecipazione delle due ruote: “Remember 90” riempirà Rombiolo con la musica del decennio più bello degli ultimi tempi.

“L’amore per le moto riesce, quasi per magia, a liberare l’energia imprigionata nel cuore degli uomini, e a illuminare i sotterranei dell’anima“. Una frase questa, pronunciata dal Dottor Claudio Costa, medico, appassionato di moto e inventore della clinca mobile, che ha salvato la vita ad un gran numero di centauri che corrono nelle massime competizioni mondiali.

Un’attenzione, quella alla sicurezza stradale, che è un punto cardine sul quale ruota l’organizzazione del moto raduno e che gli organizzatori ci tengono a condividere, per sensibilizzare tutti, al rispetto delle regole stradali e l’uso del casco. Sarà questa la campagna di sensibilizzazione che l’associazione farà con l’ACI, nei due giorni di motoraduno Gli amici in moto città di Rombiolo, vi aspettano per due giornate piene di divertimento.