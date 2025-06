“Prima che la polvere si depositi”: emozioni e memoria nella presentazione del libro di Carmelo Santonocito a Catona

StrettoWeb

Presentato a Catona, nello Spazio Closed di Leonida Edizioni, il libro “Prima che la polvere si depositi” di Carmelo Santonocito, professore e studioso che ha dedicato la vita alla ricerca storica, letteraria e linguistica. L’incontro si inserisce nel calendario di eventi che anticipano la nuova edizione della rassegna letteraria nazionale “Xenia Book Fair”. A introdurre l’opera sono stati l’editore Domenico Politi e lo storico Daniele Castrizio, il quale ha definito il volume “un libro di emozioni, un prodotto genuino, autentico, che comunica come l’amicizia possa rendere eterni i legami, anche in un tempo in cui l’umanità sembra perdersi”.

Presente all’evento anche il sindaco Giuseppe Falcomatà, che ha condiviso un toccante ricordo personale del legame tra l’autore e suo padre, Italo Falcomatà. “Ci tenevo ad esserci – ha dichiarato – perché a Carmelo mi lega un rapporto personale, fatto di ricordi agrodolci che si intrecciano con la mia infanzia, l’adolescenza e soprattutto con il periodo della malattia di mio padre. Carmelo, ogni mattina per quattro mesi, portava i giornali all’ospedale: un gesto semplice ma colmo di affetto, che ha contribuito a non farci sentire soli”.

Il Sindaco ha inoltre ribadito il sostegno del Comune e della Città Metropolitana di Reggio Calabria alla rassegna e alla casa editrice Leonida per il valore culturale delle iniziative che realizzano, e per la costante vicinanza dimostrata alla comunità armena locale. Infine, Santonocito ha espresso gratitudine per le parole del Sindaco: “ha evocato un’amicizia profonda, che sento viva tutto l’anno”. Riguardo al suo libro ha aggiunto: “il libro è immortalità. Racconti romanzati, tranne uno, che vogliono salvare dall’oblio la memoria spicciola e i piccoli personaggi che, pur non essendo noti, hanno contribuito alla grande storia”.