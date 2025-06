Previsioni Meteo, adesso un lungo periodo di bel tempo dopo le grandi piogge di questa settimana. Caldo sì, ma senza eccessi

StrettoWeb

Torna il bel tempo su Calabria e Sicilia, dopo una settimana di piogge eccezionali in piena estate. Il Solstizio è scoccato ieri, ma dal punto di vista meteorologico siamo già nel “clou” della bella stagione e 4-5 giorni di pioggia consecutivi con accumuli pluviometrici così abbondanti sono una rarità a queste latitudini nella seconda metà del mese di giugno. Ha piovuto praticamente ovunque, eccezion fatta per Crotone e poche altre zone del territorio calabrese e siciliano, come possiamo vedere dalle mappe ufficiali degli uffici regionali della protezione civile che pubblichiamo di seguito.

Da notare gli accumuli eccezionali, oltre i 100 e addirittura i 150mm, in molte località delle zone interne della Sicilia:

Adesso la situazione cambia e inizia una fase in cui si mostrerà il volto più bello, più dolce e più mite dell’estate. Niente più piogge, al netto degli ultimi temporali pomeridiani dovuti all’instabilità oggi e domani ma relegati esclusivamente nelle zone di montagna. Le temperature rimarranno gradevoli per un paio di giorni, poi da martedì 24 inizieranno ad aumentare raggiungendo un picco di caldo tra venerdì 27 e sabato 28 giugno, ma non sarà un picco eccezionale. La colonnina di mercurio, infatti, si porterà in modo lento e graduale 3-4°C sopra le medie del periodo: nulla di eclatante rispetto alla normalità storica di fine giugno. Poche località, infatti, supereranno i +35°C: succederà a Cosenza e Caltanissetta, le città più calde perchè lontane dal mare, ma sulle coste le massime saranno più basse, e nelle ore serali e notturne rinfrescherà sempre.

Poi, da domenica 29 giugno avremo un calo termico, anche qui lento e graduale, che riporterà le temperature perfettamente nella norma: un trend che dovrebbe proseguire fino a Luglio inoltrato. Al momento non ci sono prospettive di ondate di calore significative almeno fino al 10 Luglio. E anche questa è una buona notizia.

