Presentato il film “Spiagge di vetro”: protagonista il giovane Souleyman della scuola “B. Telesio” | VIDEO

Nella mattinata odierna, giovedì 19 giugno, l’aula polifunzionale “Cettina Marsala” dell’Istituto Comprensivo “B. Telesio” di Reggio Calabria, in via San Sperato 1, ha ospitato la presentazione del film “Spiagge di vetro”. Presenti Michele Geria, produttore, Paco Richichi, casting director, e il giovane protagonista Diakite Souleyman, alunno del nostro Istituto, al suo debutto cinematografico. Mostrato il trailer del film che sarà in uscita il 3 luglio.

Il dirigente scolastico Marisa Maisano ha sottolineato l’emozione per vedere Diakite Souleyman, alunno del suo istituto, dedicarsi al ruolo nel film con grande forza di volontà e tanta umiltà.

Paco Rechici, casting director, ha spiegato che il film uscirà nelle sale il 3 luglio in tutta Italia e all’Odeon di Reggio Calabria in presenza del cast.

Il produttore Michele Geria ha raccontato la storia di Souleyman, arrivato su un barcone e oggi all’esordio nel cinema con “Spiagge di vetro”.

I genitori di Souleyman, Antonio Gambello e Nadia Iacopino, raccontato la gioia del proprio figlio nel partecipare alle riprese, ma anche qualche difficoltà burocratica avuta.

Diakite Souleyman, protagonista del film, ha spiegato di essersi trovato molto bene sul set e ha rivolto un dolcissimo messaggio ai suoi genitori.