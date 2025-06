“Premio Solidarietà 2025 – Isola di Vulcano”, i NOMI dei protagonisti della 14ª edizione

StrettoWeb

Ridere, testimoniare ma anche e soprattutto fare. Sono le tre parole guida del Premio Solidarietà 2025 – Isola di Vulcano, in programma venerdì 18 e sabato 19 luglio. Maria Grazia Cucinotta, Cesare Bocci, Manlio Dovì e Sergio Viglianese saranno i protagonisti dell’evento giunto alla sua 14° edizione che ha lo scopo di raccogliere fondi da destinare alla comunità eoliana. “Credo che donare per aiutare sia un preciso dovere per tutti noi – dichiara la splendida madrina della manifestazione Maria Grazia Cucinotta. Da anni – continua – il Premio rappresenta un punto centrale nell’estate, un esempio di ciò che significa partecipare, impegnarsi in prima persona per regalare un sogno a tutte le persone e le famiglie meno fortunate e ai giovani eoliani che devono avere le stesse opportunità rispetto ai loro coetanei “.

Quest’anno la kermesse si arricchisce di un altra testimonianza di assoluto prestigio. A Vulcano arriverà Cesare Bocci, lo “straordinario” vice del Commissario Montalbano nelle fortunatissime serie tv ispirate ai celebri romanzi di Andrea Camilleri. Una presenza importante e significativa la sua – visto che cade nel centesimo anniversario della nascita dell’immenso scrittore, sceneggiatore, regista e drammaturgo nato a Porto Empedocle nel settembre del 1925.

“Un gigante della cultura italiana – dice Cesare Bocci – che non smetteremo mai di onorare e ricordare. La sua è un’assenza pesantissima nel panorama culturale italiano. Noi abbiamo l’obbligo di diffondere ovunque la sua ” sicilianità ” unica, bellissima e prorompente. Sono veramente felice di portare un altro piccolo tassello alla riuscita di questo evento. Donare fa stare meglio, per cui non potevo sottrarmi all’invito degli organizzatori. La loro tenacia nel portare avanti questa iniziativa deve far scattare qualcosa in ognuno e noi saremo in prima fila a Vulcano proprio per questo”.

Edizione numero 14 del Premio Solidarieta’ – dunque. 20 le serate organizzate complessivamente dal lontano 2011, con 15 spettacoli di cabaret, 7 live music, show, esibizioni e un parterre di artisti e protagonisti del mondo dello spettacolo ( tra loro Fabrizio Frizzi, Max Giusti, Eleonora Daniele, Vittoria Belvedere, Matilde Brandi, Gabriel Garko, Marina Suma, Fabio Troiano, Enzo Decaro ) che conferma l’importanza della manifestazione.

Il Premio 2025 avrà il sostegno della Regione Siciliana – Assessorato Regionale Turismo – Dipartimento Turismo, Sport e Spettacolo e il patrocinio del Comune di Lipari. ” Mission di quest’anno – spiega Gilberto Iacono, Presidente della A.C. Hierà organizzatrice dell’evento – continuerà sulle due direttrici intraprese negli ultimi anni. Da una lato destiniamo il ricavato ai giovani eoliani, per far cogliere loro delle opportunità importanti per la loro vita, dall’altro continuiamo nel sostegno alle persone e alle famiglie in difficolta’. Per cui doneremo una borsa di studio per due giovani della nostra comunità che dall’autunno frequenteranno l’Università. mentre una parte del ricavato servirà al sostegno alimentare per quella parte della cittadinanza più fragile “.

Due le serate (ingresso gratuito) in programma. Si parte Venerdì 18 luglio con lo spettacolo tutto da ridere di Sergio Viglianese, già protagonista a Zelig, Zelig Off, Colorado Cafè. Sabato 19 luglio – seconda e ultima serata – salirà sul palco di Vulcano lo straordinario Manlio Dovì. L’artista palermitano, star del Bagaglino, incanterà la platea con la sua verve comica e le sue fantastiche imitazioni. Appuntamenti da non perdere assolutamente.