Premio di qualità contro la povertà educativa: conferenza stampa di presentazione a Reggio Calabria

StrettoWeb

Il Comitato Regionale per le Comunicazioni della Calabria (Co.Re.Com. Calabria) annuncia la conferenza stampa di presentazione della quarta edizione del “Premio di qualità per i migliori contenuti comunicativi di contrasto alla povertà educativa”, che si terrà lunedì 16 giugno 2025 alle ore 10:00, presso la sede del Co.Re.Com. Calabria, situata all’interno del Consiglio Regionale della Calabria di Via Cardinale Portanova, Reggio Calabria.

Nel corso dell’incontro saranno illustrati i contenuti dell’avviso pubblico di prossima pubblicazione, le finalità del Premio, le modalità di partecipazione e i criteri di valutazione delle opere. Il Premio, giunto alla sua quarta edizione, intende promuovere la produzione e la diffusione di contenuti audiovisivi originali e di qualità, inediti, realizzati da operatori dell’informazione e dei media locali dedicati al contrasto della povertà educativa, con particolare attenzione alle esperienze virtuose presenti sul territorio calabrese. La conferenza sarà anche un’occasione per avviare un dialogo con i media locali sul ruolo strategico dell’informazione e della comunicazione nella promozione di una cultura inclusiva e attenta ai diritti dei minori.