Il Premio Nosside fa tappa in Aspromonte e sulla Costa Jonica

StrettoWeb

Il Premio Nosside domenica 22 giugno salirà nel cuore dell’Aspromonte nel Borgo di Gallicianò con i suoi 29 abitanti e poi scenderà sulla Costa Jonica per incontrare l’eccellenza mondiale del Bergamotto di Reggio Calabria a Condofuri Marina. Sarà l’ultima tappa del viaggio del 2025 dopo l’Aula Magna dell’Università dell’Avana, la sede del Consolato Generale d’Italia a Londra, il Liceo Gullì di Reggio Calabria e il Caffè dell’Ussero dal 1775 a Pisa.

Il programma a Gallicianò

Il programma della “Giornata Particolare” del NOSSIDE 40 del 22 giugno prevede Per la mattina alle 11 nel Borgo di Gallicianò – nel Salone della Chiesa di San Giovanni Battista – sono previsti i saluti del Sindaco di Condofuri Pippo Paino e di altre autorità e l’illustrazione da parte del Presidente Amato del perché del Premio Speciale Nosside-Aspromonte e del significato della scelta di Gallicianò. Seguiranno le letture di poesie premiate nel Nosside in lingua dei Greci di Calabria a cura di Maria Natalia Iiriti, Domenico Rodà, Antonio Nucera e Filippo Condemi e in italiano a cura di Serena Cara e Dario Zema Soncin, un intervento musicale del Gruppo dei Kumelka e la visita al Borgo affidata a Mimmo l’artista.

Al termine ci sarà un Pranzo frugale presso la “Trattoria Greca” (quota di 20 euro a persona) con antipasto tipico aspromontano, il pane antico di Gallicianò, Maccheroni di casa al sugo di Melanzana dell’Amendolea, acqua della “Fontana dell’amore” di Gallicianò, vino locale, liquore di casa e caffè.

L’evento a Condofuri Marina

Si scenderà poi sulla Costa a Condofuri Marina per realizzare il secondo Evento dedicato al “Premio Speciale Nosside-Bergamotto di Reggio Calabria”. È prevista un’anteprima con la visita al Bergamotteto di Ezio Pizzi. Si passerà quindi alla Sala Romano del Comune. Il programma prevede per le 18,00 il Saluto del Sindaco, l’intervento di Ezio Pizzi Presidente del Consorzio di Tutela del Bergamotto di Reggio Calabria, l’esposizione del Premio Speciale da parte del Presidente Amato, la lettura di due poesie vincitrici dello Speciale a cura di Serena Cara e di Dario Zema e gli interventi di Angelo Musolino – Presidente dei Pasticceri Italiani CONPAIT – e di Davide Destefano – Gelateria Cesare e Responsabile Nazionale Gelato del Conpait. Si chiuderà con una degustazione di prodotti al Bergamotto di Reggio Calabria.

Iscrizioni e informazioni

Le iscrizioni al Nosside 40 scadono il 30 giugno.

https://www.nosside.org/pagine/regolamento

https://www.nosside.org/iscrizione

Nel sito www.nosside.org Regolamento e Modello di Iscrizione in Italiano, Inglese, Spagnolo, Portoghese e Francese.