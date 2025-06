Premio di qualità contro la povertà educativa in Calabria, l’avviso pubblico: finalità, destinatari e 3 premi in denaro

StrettoWeb

Co.Re.Com. Calabria, nell’ambito delle proprie competenze istituzionali, e dando seguito alle iniziative già attuate negli anni 2022, 2023 e 2024 in contrasto al fenomeno della povertà educativa, tramite azioni che coinvolgano il sistema delle comunicazioni, considerate efficace strumento di intervento, ha indetto la quarta edizione del premio di qualità per i migliori contenuti comunicativi sulla povertà educativa. Per povertà educativa, come da definizione di Save the Children, si intende: “la privazione da parte dei bambini, delle bambine e degli/delle adolescenti della possibilità di apprendere, sperimentare, sviluppare e far fiorire liberamente capacità, talenti e aspirazioni”.

Per questa edizione, in attuazione del programma di attività approvato dal Corecom, si prevede che i contenuti delle opere rappresentino preferibilmente attività realizzate localmente in Calabria attraverso progetti o iniziative private, in modo da stimolare le comunità della regione e incoraggiare la replicazione di tali iniziative in altre realtà. Si prevede, quindi, che la tematica venga affrontata non in modo astratto ma con riferimento a esperienze presenti sul territorio, al fine anche di divulgare “le buone pratiche” presenti sullo stesso.

L’avviso pubblico

Si illustra di seguito, sinteticamente, il contenuto dell’avviso pubblico relativo al Premio di qualità per i migliori contenuti comunicativi di contrasto alla povertà educativa, indetto dal Co.Re.Com. Calabria per l’anno 2025, con avvertenza di attenersi, al momento dell’eventuale adesione, alle disposizioni contenute nello stesso avviso.

Finalità

Sensibilizzare sul tema della povertà educativa e incentivare la produzione di contenuti audiovisivi di qualità che raccontino esperienze locali calabresi di contrasto alla povertà educativa.

Destinatari

Fornitori di servizi di media audiovisivi e radiofonici locali iscritti al ROC, con sede o copertura in Calabria.

Organi di informazione locali iscritti al ROC, con sede o diffusione regolare di contenuti riferiti alla Calabria.

Categorie di opere ammesse

Solo filmati audiovisivi inediti, massimo 5 minuti. Le categorie ammesse includono:

Spot educativo-culturali

Interviste a esperti o studenti

Reportage giornalistici

Cortometraggi

Premi

1° classificato: € 7.500

2° classificato: € 4.000

3° classificato: € 2.000

(Tutti al lordo, con ritenuta del 25%)