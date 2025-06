Il Premio Adolfo Celi entra nel vivo, domani all’Università di Messina il primo evento formativo-culturale

StrettoWeb

Si accendono i riflettori sulla VI edizione del Premio Adolfo Celi, evento promosso e organizzato dal Cirs casa-famiglia ETS, in compartecipazione con il Comune di Messina e la fondazione Messina per la Cultura e con il patrocinio dell’Assessorato regionale al Turismo, del Nuovo IMAIE, di Unioncamere Sicilia, dell’Ordine dei Giornalisti di Sicilia, dell’Università di Messina e del Cesv di Messina. L’appuntamento, ormai consolidato nel panorama culturale siciliano, celebra il cinema, la tv di qualità e l’impegno sociale. La manifestazione è infatti organizzata dal Cirs casa-famiglia, ente del terzo settore che dal 1957 si occupa di accoglienza tutela e reinserimento lavorativo di donne vittime di violenza o in stato di disagio.

Domani, venerdì 13 giugno, alle ore 15.30, nell’Aula ex Chimica dell’Università di Messina – plesso del rettorato- si terrà l’evento formativo patrocinato dall’Ateneo peloritano e dall’Ordine dei Giornalisti di Sicilia “Quando gli autori di violenze diventano celebrità. Le interviste: da contributo all’informazione a strumento per alimentare alibi”, moderato dalla giornalista Rai TGR Sicilia Antonella Gurrieri. Nell’ambito dell’incontro, per il quale sono previsti 5 crediti formativi deontologici destinati ai giornalisti presenti, sono previste le relazioni della presidente della Commissione di vigilanza Rai Barbara Floridia, delle giornaliste del tg1 Roberta Ferrari e Fenesia Calluso, della magistrata Desirèe Digeronimo, dello psicoterapeuta Mauro Cavarra e della vicepresidente del Cirs e avvocata Cinzia Fresina. Aprirà l’evento il saluto della rettrice Giovanna Spatari.

Il Premio Adolfo Celi continuerà sabato 14 giugno, alle 18.30, presso il Marina del Nettuno Yachting Club, dove si svolgerà la tavola rotonda “Neuroni specchio: il cinema e la tv hanno il potere di trasformare la nostra mente influenzando le nostre azioni?”.

Nel foyer del Palacultura prosegue intanto la mostra evento dedicata alla popolarissima serie tv targata Rai “Il Paradiso delle Signore”, inaugurata ieri e aperta fino a domenica 15 giugno, quando alle 18 ci sarà un talk con gli attori della fiction Thomas Santu, Gloria Radulescu, Giulia Sangiorgi e con la costumista Pamela Fontinovo.

A seguire, a partire dalle 20, il gran finale con il galà di premiazione all’Arena Cicciò del Palacultura. Saranno assegnati i premi Adolfo Celi a diverse star del panorama cinematografico e televisivo italiano. Tra i protagonisti più attesi di questa edizione, il produttore cinematografico Angelo Barbagallo e l’attore Enrico Lo Verso.

Barbagallo, figura chiave del cinema italiano, ha collaborato con registi del calibro di Nanni Moretti, Marco Bellocchio e Marco Tullio Giordana. Tra i riconoscimenti ottenuti la Palma d’oro a Cannes per La Stanza del Figlio e il David di Donatello per La Stranezza.

Enrico Lo Verso è un interprete raffinato e versatile, noto per film come Il ladro di bambini, Lamerica, Farinelli-voce regina e L’amore imperfetto.

La loro presenza rappresenta un riconoscimento al contributo artistico e professionale che entrambi hanno dato e continuano a dare al mondo del cinema, in linea con lo spirito del Premio Adolfo Celi, istituito per onorare la memoria del grande attore e regista messinese, ambasciatore della cultura italiana nel mondo.

Alla presenza del sindaco Federico Basile e delle altre autorità cittadine, saliranno sul palco per ricevere il Premio Adolfo Celi anche Chiara Russo, protagonista della serie tv “Mina Settembre”, Samuele Carrino, giovanissimo talento de “Il ragazzo dai pantaloni rosa”, la costumista premio David di Donatello Maria Rita Barbera, il Casting Director Stefano Rabbolini, l’attore e regista Daniele Gonciaruk, il musicista leader dei Kunsertu Nello Mastroeni, l’accademia On Stage di Messina e Pamela Fontinovo, costumista de “Il Paradiso delle signore”. Alla serata parteciperanno anche altri componenti del cast della popolarissima serie Rai Thomas Santu, Giulia Sangiorgi e Gloria Radulescu.

Saranno inoltre assegnati il Premio solidarietà Cirs a Giuseppe Lo Presti, fondatore dell’Orchestra Filarmonica di Giostra, e il Premio reinserimento sociale ad Antonella Puglisi, general manager del Capofaro Resort di Salina.

Per prenotare l’invito e partecipare all’evento occorre chiamare il numero 090.362235. Il ricavato della manifestazione sarà destinato alla realizzazione di un alloggio di transito destinato alle donne in fase di reinserimento sociale ma non ancora autonome dal punto di vista economico.