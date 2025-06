“Premio Adolfo Celi”: a Messina la presentazione ufficiale

StrettoWeb

Oggi, mercoledì 4 giugno, alle ore 11.30, nella Sala Ovale “Antonino Caponnetto”, si terrà la conferenza stampa di presentazione della VI edizione del “Premio Adolfo Celi”. All’incontro, presenti il sindaco Federico Basile e l’assessore ai Grandi Eventi Massimo Finocchiaro, prenderanno parte il sovrintendente della Fondazione Messina per la Cultura Rosario Coppolino e la presidente del C.I.R.S. Maria Celeste Celi. In collegamento web saranno presenti anche Leonardo e Alexandra Celi, figli del grande attore messinese a cui il premio è dedicato. L’evento, in programma dall’11 al 15 giugno, è promosso e organizzato dal C.I.R.S. Casa Famiglia ETS, con la compartecipazione del Comune di Messina e della Fondazione Messina per la Cultura, e con il patrocinio dell’Assessorato regionale al Turismo, Sport e Spettacolo, di Unioncamere Sicilia, del Nuovo Imaie e dell’Università degli Studi di Messina.

La conferenza sarà occasione per illustrare il programma della manifestazione e annunciare gli ospiti della sesta edizione. Il “Premio Adolfo Celi” nasce con l’obiettivo di celebrare la figura dell’attore messinese e, al contempo, rafforzare il legame tra arte e solidarietà, sensibilizzando la cittadinanza su temi di forte impatto sociale, come il disagio e la violenza di genere. Si tratta di un evento a scopo solidale: il ricavato delle donazioni del pubblico sarà interamente destinato alla realizzazione di un “alloggio di transito” per donne in fase di reinserimento sociale, che non hanno ancora raggiunto un’autonomia economica.