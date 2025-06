“Portami al mare”, a Roma la presentazione del libro del reggino Domenico Latino con la postfazione di Luciano Gerardis

StrettoWeb

Il libro “Portami al mare. In viaggio per la Calabria con il Garante della Salute tra diritti negati e speranze ritrovate” del giornalista Domenico Latino, edito da Officine Editoriali da Cleto, approda lunedì 16 giugno, alle ore 18, nella prestigiosa “Sala del Carroccio” del Campidoglio, a Roma, dove sarà presentato con la partecipazione di diverse personalità istituzionali e del mondo accademico e sanitario. L’evento, promosso dalla Fondazione “Calabria Roma Europa”, con il patrocinio dell’Accademia Calabra, sarà un’occasione importante per riflettere sulla realtà calabrese e sulle sfide che essa affronta, grazie alle storie di dieci persone che hanno lottato per i propri diritti e hanno trovato speranza grazie all’impegno del Garante della Salute della Regione Calabria, figura istituzionale che rappresenta un unicum nel panorama nazionale.

Dopo i saluti istituzionali di Federico Rocca, consigliere comunale di Roma Capitale; Luciano Crea, consigliere regionale e componente della Commissione Sanità della Regione Lazio; Giuseppe Saletta, consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Palmi (RC) e di Giacomo Francesco Saccomanno, presidente dell’Accademia Calabra, introdurranno i lavori il console Domenico Naccari, presidente della Fondazione “Calabria Roma Europa” e la stessa Garante della Salute della Regione Calabria, Anna Maria Stanganelli.

Tra coloro che interverranno, figurano Mauro Boldrini, direttore della comunicazione di AIOM (Associazione Italiana di Oncologia Medica) e membro dell’Ufficio di Presidenza dell’Intergruppo Parlamentare “Oncologia: prevenzione, ricerca e innovazione”; Francesco Cognetti, professore di Oncologia presso l’International Medical University Unicamillus di Roma e presidente della Confederazione Oncologi, Cardiologi, Ematologi (FOCE), e Francesco De Lorenzo, presidente nazionale FAVO e già Ministro della Salute. La moderazione sarà affidata a Francesco Verderami, giornalista del Corriere della Sera. Concluderà l’autore, Domenico Latino.

Postfazione del magistrato Luciano Gerardis

Il libro, che riporta le prefazioni di Rocco Bellantone, presidente dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS) e di Mons. Francesco Savino, vicepresidente della CEI, e la postfazione del magistrato Luciano Gerardis, offre uno sguardo profondo sulla Calabria sospesa tra bellezza e difficoltà, dove la determinazione e la sinergia possono fare la differenza. Con empatia e concretezza, l’autore, giornalista della “Gazzetta del Sud” e Portavoce dell’Ufficio del Garante, racconta le storie di chi ha trovato la forza di non arrendersi e di chi ha lavorato per costruire ponti di solidarietà.

Ogni capitolo di “Portami al mare” è un viaggio nel cuore di un sistema sanitario vulnerabile

Ogni capitolo di “Portami al mare” è un viaggio nel cuore di un sistema sanitario vulnerabile, tra sfide apparentemente insormontabili e conquiste che ridanno dignità e fiducia a chi ne ha più bisogno. In due anni di mandato, la Garante ha preso in carico e risolto storie che sembravano senza via d’uscita lavorando fianco a fianco ad autorità sanitarie, medici, associazioni e cittadini, spesso con il supporto dei giornalisti locali, vere e proprie “sentinelle” del territorio. “Portami al mare” è un viaggio nella Calabria che non si arrende, che lotta per i propri diritti e che trova la speranza anche nelle situazioni più difficili. Ogni racconto è un mosaico di emozioni in cui il mare, filo conduttore di queste storie, rappresenta la possibilità di ritrovare serenità dopo ogni tempesta.