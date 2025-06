Ponte sullo Stretto: la vittoria di Basile e le derive di Falcomatà e Caminiti

StrettoWeb

“Alla fine a trionfare è Federico Basile, Sindaco di Messina, l’unico dei tre che in questi anni ha dimostrato di avere veramente interesse affinché la città possa sfruttare l’opportunità del Ponte sullo Stretto“. Strait of Messina Bridge, la pagina Facebook che veicola informazioni, novità e curiosità intorno al Ponte sullo Stretto di Messina, ha sottolineato come fra i tre sindaci maggiormente interessati dalla realizzazione del Ponte sullo Stretto, quello di Messina sia stato l’unico ‘vincitore’.

Basile, infatti, seppur abbia mantenuto una posizione di sostanziale neutralità sull’opera, ha sempre insistito sui risvolti positivi per la propria città puntando su vantaggi e opere compensative ottenibili dalla realizzazione del Ponte sullo Stretto. Dall’altra sponda, invece, Falcomatà e Caminiti si sono allineate alle logiche di partito (entrambi PD) cercando di ostacolare e rallentare la realizzazione dell’opera in tutti i modi.

“Purtroppo i sindaci di Villa San Giovanni, Giusy Caminiti e di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà, anche perché sindaci del PD, hanno preso una deriva non altrettanto pontista, ma alla fine anche loro trarranno enorme giovamento da questa opportunità“, si legge in conclusione nel post.