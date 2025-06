Ponte sullo Stretto, virale sui social il VIDEO di Conte che da premier diceva Sì e ora fa la lotta del No

StrettoWeb

E’ diventato virale in queste ore un video del leader del M5S, Giuseppe Conte, che paragona le posizioni dello stesso Conte sul Ponte sullo Stretto tra oggi, in cui è all’opposizione, e gli anni in cui era Presidente del Consiglio. Nel 2020 Conte relativamente al Ponte sullo Stretto affermava infatti che “il Ponte sullo Stretto… dobbiamo pensare, quando si realizzeranno le condizioni, ad un miracolo di ingegneria, dovrà essere una struttura ecosostenibile, leggera, dovrà essere una struttura che potrà sostenere assolutamente compatibile con i territori, tutelare l’ambiente e se è del caso anche sottomarina“.

Nel 2024, dopo pochissimi anni quindi e in veste di oppositore del Governo Meloni che invece ha fatto e sta facendo di tutto per iniziare con l’avvio dei lavori di questa grande opera, lo stesso Conte ha affermato con un megafono in mano in riva allo Stretto: “diciamo no all’assoluta inutilità di quest’opera (con tanto di eco di cavernicoli che in sottofondo appoggiano Conte), non prendiamo in giro i nostri concittadini siciliani e calabresi”.

Ponte sullo Stretto, il prima-dopo di Conte: un video smaschera il leader M5S sui social