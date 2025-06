Ponte sullo Stretto, il vice Sindaco di Padova non ci sta: “il Governo lo preferisce all’alta velocità nella nostra città”

StrettoWeb

Questa mattina il giornale “il mattino di Padova” ha riportato una dichiarazione del vicesindaco di Padova Andrea Micalizzi relativamente al Ponte sullo Stretto. Micalizzi ha affermato: “il Governo pensa al ponte di Messina, la Regione si balocca con il treno da mille chilometri l’ora, le Ferrovie fanno progetti ma non hanno quattrini: ecco perchè l’alta velocità cammina come una lumaca. Il comune ha le mani legate, siamo messi ingiustamente sul banco degli imputati. Il punto è che Rfi non ha finanziamenti sufficienti per tutti i progetti. Abbiamo visto solo delle ipotesi spezzettate”.