Ponte sullo Stretto, smentite tutte le fake news sui fondi dirottati dalle province: “solo bufale”

Dal Mit c’è “piena disponibilità” a ripristinare le vecchie risorse per le Province per l’anno 2025 in fase di conversione del decreto infrastrutture. È quanto emerso dalla riunione presieduta dal ministro Matteo Salvini con Mef, Upi e Anci. Lo rende noto il ministero. “Gli enti locali dovranno rispettare scadenze tassative per dimostrare l’effettiva capacità di spesa ed evitare che le risorse vadano perdute“, sottolinea il Mit.

“Quanto emerso dalla riunione odierna conferma l’impegno della Lega per i territori, con particolare attenzione alle province, che, dopo la fallimentare riforma Delrio, necessitano di un ritorno all’elezione diretta e di risorse adeguate per tornare pienamente operative. Il Mit, guidato da Matteo Salvini, ha deciso di ripristinare i 175 milioni di euro per la manutenzione delle strade nel 2025, inizialmente rimodulati perché le province non avevano rendicontato le spese effettuate. Le province che sanno utilizzare i fondi a loro disposizione non devono preoccuparsi. Smentita poi, per l’ennesima volta, ogni fake news su fondi dirottati dalle province al Ponte sullo Stretto. Speriamo una volta per tutte“. Così il responsabile degli Enti Locali della Lega, Stefano Locatelli.