Ponte sullo Stretto, Lo Bosco (Italferr): “fonte di sviluppo straordinaria”

“Il ponte sullo Stretto è un’opera che serve anche per la ricerca e lo sviluppo. In merito a questo, con le università, si sta facendo sistema“. Così l’amministratore delegato di Italferr, Dario Lo Bosco, parlando a margine dell’inaugurazione della mostra ‘Himera dagli alti dirupi. Un viaggio nella necropoli svelata dal raddoppio ferroviario’, alla stazione centrale di Palermo. “E’ un ponte di legalità – prosegue – perché il ministero, la Regione siciliana e Ferrovie dello Stato italiane hanno rafforzato i protocolli di legalità. Forze dell’ordine, magistratura, prefetture e l’Anticorruzione del ministero dell’Interno lavoreranno in maniera tale che ci sia una rete fitta per la prevenzione delle infiltrazioni della criminalità organizzata e delle mafie in tutti i cantieri e questo non riguarda solo il ponte, ma qualsiasi investimento ferroviario“, conclude Lo Bosco.