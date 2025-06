Ponte sullo Stretto, Irto: “Salvini non è in grado di completare l’A2 Salerno-Reggio, figuriamoci la grande opera…”

StrettoWeb

“Se Salvini non riesce a completare i cantieri dell’A2, in perenne ritardo, figuriamoci il ponte sullo Stretto. La richiesta di Lega e Forza Italia di un commissario per ultimare i lavori sull’autostrada Salerno-Reggio Calabria è la prova del fallimento politico e operativo del ministro. La Calabria ha bisogno di infrastrutture vere, non di illusioni costose e opere fuori norma europea. Il Ponte rischia di diventare l’ennesima incompiuta, con costi enormi e gravi lacune su controlli e sostenibilità”. E’ quanto afferma sui social il senatore Nicola Irto, Segretario Regionale del PD.