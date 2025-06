Ponte sullo Stretto, i grillini un disco rotto: “non ci sono progetto, costi e trasparenza”

StrettoWeb

“Sul Ponte sullo Stretto il presidente dell’Anac ieri ci ha detto tre cose sacrosante. Innanzitutto che c’è un problema di progetto; in secondo luogo, che c’è un problema di costo; in terzo luogo, che c’è un problema di trasparenza. Allora, che ci sia un problema di progetto ci fa piacere sia stato ribadito ma è evidente; qui tutti sanno che del Ponte sullo Stretto non esiste alcun tipo di progetto. Ricordiamoci che non è nemmeno approvato un progetto definitivo – nemmeno a parlarne di un progetto esecutivo – perché, grazie al “decreto-legge spezzatino” made in Salvini, si potrebbero iniziare i lavori sul Ponte sullo Stretto senza progetto. E allora, che cosa ci diceva ieri l’Anac? Guardate che senza un progetto non esiste un costo. Io guardo anche altri colleghi tecnici che sono presenti in Aula: come si può, senza progetto, stabilire un costo? Allora l’Anac solleva un problema e solleva il problema interpretativo rilevante sull’applicazione della direttiva europea che limita l’aumento dei costi oltre il 50%. Voi che fate per superare, per bypassare questo problema? Fate riferimento ad un valore che è quello del 2012 e noi siamo al 2025. Quindi, l’Anac avverte il legislatore nazionale: non può derogare alle disposizioni europee. Quindi, state tentando acrobazie contabili che nemmeno i più creativi evasori fiscali oserebbero immaginare. Andiamo alla trasparenza: addirittura qui ci troviamo che state portando avanti la costruzione – diciamo, l’invenzione – del Ponte sullo Stretto in una maniera completamente controcorrente rispetto a quella indicata dall’Anac perché andrebbe alzata l’asticella, non abbassata e allentata come stava facendo Salvini. Il vostro Ponte, infatti, rischia di diventare praticamente un luna park per la corruzione e il malaffare nel nostro Paese. Con i rilievi dell’Anac emerge la dura verità: sarà un monumento all’incompetenza, costruito tra slogan, bugie e uno sperpero irresponsabile del denaro degli italiani perché voi, per questo Paese, siete una disgrazia. Perché non concentrate le vostre risorse sull’efficientamento della rete infrastrutturale al Sud? Perché non andate a finanziare un vero e proprio piano infrastrutturale per il Sud? Perché non andate a realizzare e ad accelerate la realizzazione di linee veloci come la Salerno-Reggio Calabria o, ancora, la Palermo-Catania-Messina? Ecco, dovreste fare questo e non alimentare in maniera spropositata il vostro ego”. Così il deputato M5s Agostino Santillo intervenendo in aula durante la discussione delle mozioni.