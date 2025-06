Ponte sullo Stretto, il governo valuta l’inserimento come spesa per la difesa

StrettoWeb

“Il segretario generale della Nato, Mark Rutte, incontra stamattina la premier Giorgia Meloni. Appuntamento ore 11 tra gli stucchi di Palazzo Chigi. Per la premier è una delle ultime finestre utili per capire cosa l’aspetta davvero tra poco più di dieci giorni a l’Aja, dove dal 24 al 26 giugno gli Usa detteranno ai partner dell’alleanza i nuovi obiettivi di spese per la difesa fissati da Donald Trump. I pronostici che circolano da giorni nelle cancellerie europee sono noti: Washington chiederà un aumento al 3,5% del Pil delle spese militari in senso stretto, a cui va sommato un ulteriore 1,5% in investimenti collaterali, che rientreranno nel capitolo «Defence and security-related expenditures ». I tecnici del governo e della nostra diplomazia sono al lavoro da settimane sul dossier. (…) A Pil costante, si legge, i nuovi obiettivi che saranno concordati all’Aja si tradurrebbero per l’Italia in «una crescita della spesa per la difesa a 79 miliardi di euro (+34 miliardi di euro per raggiungere la soglia del 3,5%)», ma la cifra potrebbe crescere «fino a 113 miliardi» (…) in ambienti di governo si continua a ragionare sulla possibilità di allargare ancora il novero delle voci da computare come investimenti per la difesa. Sono già state inserite le risorse per i carabinieri, per le fiamme gialle, perfino i servizi meteo. Davanti a Rutte, Meloni proverà a capire se ci sono altri margini di flessibilità. Nelle stesse note preparatorie dell’esecutivo, si parla infatti di altri tipi di spese, come «il contrasto alle minacce ibride», le risorse impiegate per «la sicurezza dei confini», la protezione delle infrastrutture critiche sottomarine e nello spazio, la preparazione civile, i contributi già versati all’Ue. (…) Negli atti ufficiosi del governo si ipotizza poi di conteggiare come spese per la sicurezza «le infrastrutture civili propedeutiche alla mobilità militare». E anche se non viene menzionato esplicitamente, la più importante opera di questo tipo è il Ponte sullo Stretto di Messina, pallino di Matteo Salvini. Un progetto che non a caso il governo ha chiesto all’Ue di classificare come «opera strategica nell’ottica della difesa europea e della Nato»“, si legge su La Repubblica.

“Ammesso che la mossa riesca, al netto dello stanziamento monstreper il Ponte, circa 14 miliardi, a Roma toccherà comunque mettere sul piatto decine di miliardi in più rispetto alla spesa attuale. Più di una manovra finanziaria, solo per la difesa. Ecco perché Antonio Tajani da settimane spinge i soci di governo a considerare l’opportunità di ricorrere alla clausola europea che permette di scomputare le spese di difesa dal deficit. Il ministro degli Esteri insiste anche per gli eurobond. Meloni ne ha discusso con il presidente francese, Emmanuel Macron, la settimana scorsa a Chigi. (…) C’è poi il grande nodo dei tempi: entro quando l’Italia dovrà moltiplicare gli sforzi finanziari per il comparto militare? Se a Roma c’è fiducia sull’approccio «aperto e flessibile» della Nato sulle spese da conteggiare, sulle scadenze l’ottimismo è decisamente meno ostentato“, continua il giornale.