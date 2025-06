Ponte sullo Stretto, la follia dei Sindaci No Ponte: posizione reazionaria, al servizio di chi?

StrettoWeb

Reggio Calabria e Villa San Giovanni, due delle città più abbandonate, povere e arretrate dell’intero Sud Italia, continuano a vivere nell’oscurità, respingendo la possibilità di un futuro luminoso che potrebbe risollevarle dal baratro. E chi si oppone alla grande occasione di sviluppo che potrebbe cambiarle per sempre? I sindaci di queste due città, Giuseppe Falcomatà e Giusy Caminiti, entrambi del Partito Democratico, che con una miopia politica senza pari scelgono di dire “no” al Ponte sullo Stretto, il più grande investimento infrastrutturale della storia del Mezzogiorno. È davvero difficile capire cosa spinga questi amministratori a prendere decisioni che continuano a tenere i loro comuni lontani dalla crescita, dal benessere e dallo sviluppo che il Ponte potrebbe offrire.

La situazione di Reggio Calabria e Villa San Giovanni: due città in fondo a tutte le graduatorie

Reggio Calabria e Villa San Giovanni sono al fondo di tutte le classifiche che misurano la qualità della vita, lo sviluppo economico e il benessere sociale. Le statistiche sono impietose:

Povertà e disoccupazione: Reggio Calabria è una delle città più povere d’Italia, con un tasso di disoccupazione che supera ampiamente la media nazionale. La disoccupazione giovanile è una tragedia: oltre il 40% dei giovani è senza lavoro, costretti a emigrare per cercare un’opportunità che la loro terra non è in grado di offrire.

Sanità e servizi sociali: La qualità della sanità reggina è scarsa, con ospedali sovraffollati e sottofinanziati, un sistema sanitario incapace di soddisfare le esigenze della popolazione. Villa San Giovanni, purtroppo, non fa eccezione, e le condizioni della sanità locale sono altrettanto precarie.

Infrastrutture e trasporti: Le infrastrutture, ad eccezione del porto di Reggio Calabria, sono obsolete e insufficienti. La connessione tra la Calabria e il resto d’Italia è lenta e poco efficiente, penalizzando l’economia locale e rallentando ogni tentativo di sviluppo.

Formazione e istruzione: La scuola calabrese, purtroppo, non fornisce adeguate opportunità di crescita ai giovani. Le scuole sono spesso fatiscenti, gli insegnanti insufficienti e, nella maggior parte dei casi, i programmi scolastici sono inadeguati a preparare i ragazzi alle sfide del futuro.

Queste città sono tra le ultime in classifica in tutti gli indicatori di benessere, occupazione, sanità, infrastrutture e istruzione, ma i loro sindaci scelgono di chiudere gli occhi di fronte a una delle soluzioni più concrete e promettenti mai proposte: il Ponte sullo Stretto.

Il Ponte sullo Stretto: un’occasione di riscatto per il territorio

Il Ponte sullo Stretto non è solo un’opera infrastrutturale di portata straordinaria. È l’opportunità che Reggio Calabria, Villa San Giovanni e tutta la Calabria hanno atteso per decenni. Un’infrastruttura moderna e efficiente che risolverebbe una serie di problemi strutturali che da sempre affliggono il territorio calabrese:

Creazione di posti di lavoro: Il Ponte genererebbe decine di migliaia di posti di lavoro diretti e indiretti, tanto durante la sua costruzione quanto nella gestione post-entrata in funzione. Settori come la costruzione, i trasporti, la logistica e i servizi verrebbero letteralmente travolti da una crescita senza precedenti.

Potenziale sviluppo economico: Il Ponte favorirebbe una connessione più rapida e sicura tra la Calabria e la Sicilia con il resto dell’Italia e dell’Europa. Le aziende potrebbero trasferirsi nella zona, sfruttando le nuove opportunità di trasporto per migliorare la logistica e abbattere i costi. Questo porterebbe alla nascita di nuove imprese e, di riflesso, all’aumento dell’occupazione.

Miglioramento delle infrastrutture: Il Ponte non è solo un collegamento fisico tra due sponde; è la spina dorsale di un progetto di sviluppo più ampio che coinvolgerebbe la modernizzazione delle infrastrutture di trasporto regionali. La Calabria, da terra dimenticata, diventerebbe un nodo centrale per il traffico merci e passeggeri, con ricadute positive anche sul turismo.

Crescita del turismo: Con un miglioramento dei collegamenti, il turismo in Calabria potrebbe esplodere. Il Ponte darebbe visibilità internazionale alla regione, diventando una meta imperdibile per milioni di turisti, con effetti benefici sull’economia locale.

Miglioramento della qualità della vita: Più opportunità economiche e posti di lavoro significa anche un miglioramento delle condizioni di vita dei cittadini. Nuove scuole, nuove strutture sanitarie, servizi moderni e una vita sociale più attiva sono solo alcuni dei vantaggi che deriverebbero dall’impatto positivo del Ponte.

La miopia politica dei Sindaci Falcomatà e Caminiti

Eppure, Falcomatà e Caminiti scelgono di ostacolare questo cambiamento. La loro opposizione al Ponte sullo Stretto non ha alcuna giustificazione razionale. Invece di pensare al futuro, si adagiano su posizioni ideologiche che non hanno nulla a che vedere con il benessere dei cittadini. Respingono una proposta che potrebbe trasformare il loro territorio in un polo di sviluppo, scegliendo invece di rimanere prigionieri di una politica del “no” che ha condannato la Calabria all’arretratezza.

Non c’è futuro senza un’infrastruttura che colleghi la Calabria al resto del mondo. Il Ponte sullo Stretto è una delle uniche soluzioni concrete per ridare speranza e dignità a queste città. Eppure, i sindaci, tradendo la fiducia dei loro cittadini, sembrano preferire una continua stagnazione.

È ora che i cittadini di Reggio Calabria e Villa San Giovanni si facciano sentire, e che le forze politiche prendano atto della gravità della situazione. Un’opera come il Ponte sullo Stretto non si può lasciare affondare nell’indifferenza. La Calabria ha diritto a un futuro di sviluppo e prosperità. Ma per raggiungerlo, è indispensabile che i propri rappresentanti politici smettano di guardare indietro e inizino a lavorare per il benessere delle persone che li hanno eletti.