Ponte sullo Stretto, Ciucci: “sarà un laboratorio tra scienza, tecnologia e sviluppo”

“‘La realizzazione del Ponte costituirà un laboratorio in grado di promuovere relazioni tra scienza, tecnologia, territorio e mercato’. L’obiettivo condiviso è che il Ponte diventi la leva necessaria per offrire concrete e reali opportunità per la ricerca, l’occupazione e lo sviluppo d’impresa e mettere a sistema un grande distretto con milioni di abitanti, impianti industriali, attività commerciali ed Università. Le parole dell’AD Pietro Ciucci alla Tavola Rotonda “Ponte sullo Stretto di Messina: visioni, progetti per un’infrastruttura strategica” dell’evento ThinkinGreen, il salotto dell’economia sostenibile”. E’ quanto afferma in una nota la Società Stretto di Messina SpA.