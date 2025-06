Ponte sullo Stretto, Ciucci incontra Florindo (Ingv): si rafforza la collaborazione tecnico-scientifica

StrettoWeb

Incontro istituzionale, presso la sede di Roma dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), tra il presidente dell’Ingv, Fabio Florindo, e l’amministratore delegato della società Stretto di Messina spa, Pietro Ciucci. L’incontro, rende noto un comunicato, “ha rappresentato un’importante occasione di dialogo e confronto tecnico-scientifico, con l’obiettivo di rafforzare la collaborazione tra l’Istituto di ricerca e la Società concessionaria incaricata della progettazione e realizzazione del ponte sullo Stretto di Messina”.

Al centro del colloquio, il ruolo cruciale della conoscenza geofisica e sismologica nella pianificazione e nella sicurezza di una delle opere infrastrutturali più rilevanti del Paese. L’Ingv metterà a disposizione le proprie competenze e il proprio patrimonio di dati per i previsti ulteriori approfondimenti da effettuare in sede di progettazione esecutiva, con particolare riferimento al monitoraggio sismico e geodetico nell’area dello Stretto di Messina. “La sinergia tra ricerca scientifica e grandi opere pubbliche è un elemento strategico per garantire la realizzazione di infrastrutture moderne, sicure e rispettose del territorio. L’odierno incontro segna un ulteriore passo significativo in questa direzione”, conclude la nota.