Ponte sullo Stretto, Agens: “collegio consuntivo tecnico ottimo per ridurre contenziosi”

Sul Ponte sullo Stretto di Messina “abbiamo visto con favore le disposizioni, in particolare l’introduzione del Collegio consuntivo tecnico è un ottimo strumento per ridurre i contenziosi che, normalmente, in opere così importanti, comportano un aumento dei costi e ritardi”. Lo dice Francesco Favo, di Agens, in audizione davanti alle commissioni riunite Ambiente e Trasporti della Camera, in merito all’ultimo decreto Infrastrutture varato dal governo. “Ricordo che Fs, nostra consociata, ha già avviato da tempo, e cantierizzato, opere importantissime sulla Salerno-Reggio Calabria e sulla Palermo-Catania, funzionali al Ponte. Vediamo con favore il rispetto dei tempi citati nel decreto”.