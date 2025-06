Ponte sullo Stretto, a Villa San Giovanni il convegno No Ponte voluto dal Sindaco Caminiti con gli esperti contrari alla grande opera è un flop di pubblico | FOTO e VIDEO

StrettoWeb

Si è svolto oggi pomeriggio in Piazza Valsesia a Villa San Giovanni l’incontro pubblico dal titolo “Ponte sullo Stretto – Fragilità del territorio: aspetti geologici e infrastrutturali”, promosso con il patrocinio del Comune e dell’associazione Città in Movimento. Poche decine di cittadini ad ascoltare gli esperti invitati dal Sindaco Giusi Caminiti, che ha fatto gli onori di casa: tra di loro anche il prof. Carlo Doglioni, già presidente dell’INGV, prof. ing. Mario De Miranda e l’ing. Paolo Nuvolone. Nel pubblico i noti esponenti No-Ponte di Messina, Renato Accorinti (già Sindaco) e il prof. Signorino (già Assessore comunale).

Moderato dal giornalista Marcello Mento, il dibattito ha affrontato i temi legati alla sicurezza del territorio e alla sostenibilità dell’infrastruttura, evidenziando le “numerose criticità geologiche dell’area interessata dalla realizzazione del Ponte“. Tuttavia, la quasi totale assenza di cittadini ha reso l’appuntamento un vero e proprio flop: dopotutto è stata chiaramente un’iniziativa No-Ponte, molto ideologizzata con tanto di bandiere e striscioni. Non certo un reale incontro tecnico tra esperti con pareri differenti, bensì una comunicazione a senso unico più che altro per incutere timore nella popolazione nonostante i numerosi studi scientifici a supporto della fattibilità della grande opera dello Stretto ormai in procinto (finalmente!) di partire con i cantieri.