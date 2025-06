Ponte sullo Stretto, Vannacci a Messina: “strategico per la mobilità e da un punto di vista militare”

StrettoWeb

“Il Ponte sullo Stretto rappresenta un’infrastruttura strategica. Sarà fondamentale per la mobilità di persone e merci, ma avrà anche un’influenza da punto di vista militare. Ci vorranno sette anni per realizzarlo ma rideterminerà la spina dorsale del nostro Paese“. E’ quanto ha detto il Generale Roberto Vannacci, vice segretario federale della Lega, intervenendo a Messina all’evento del partito “Orgoglio Siciliano” in memoria della medaglia d’oro Salvatore Todaro.

“Non è la scommessa della Lega ma dell’interno governo, e l’Europa farà la sua parte. Tutte le volte che si dice un no alle infrastrutture si dice no allo sviluppo. Dobbiamo sentirci orgogliosi di averlo voluto e di contribuire a segnare positivamente il nostro tempo”, rimarca Vannacci.