Ponte sullo Stretto, Tari e debiti fuori bilancio: martedì consiglio comunale a Messina

StrettoWeb

Il Consiglio comunale di Messina è convocato martedì 17 giugno, alle ore 14.30, in seduta ordinaria, per proseguire l’attività deliberativa. I lavori d’Aula prevedono il seguente ordine del giorno: “Opere connesse e compensative proposte dalla Commissione Consiliare Permanente ‘Ponte sullo Stretto di Messina’”; due mozioni “Adesione del Comune di Messina all’iniziativa ‘Ripudia’ di Emergency” e “Greel Deal”.

Altri ordini del giorno

“Esenzione dal pagamento della TARI e del canone per il servizio idrico per le attività commerciali penalizzate dai cantieri per l’ammodernamento della linea tranviaria e il restyling urbano tra Piazza Cairoli e Viale Europa”; varie proposte di deliberazione di riconoscimento debiti fuori bilancio.