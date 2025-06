Polo SNA di Reggio Calabria: record di iscrizioni al corso sul PNRR. Princi: “un risultato che premia qualità, squadra e visione”

Un risultato straordinario per il Polo SNA di Reggio Calabria: il corso “Monitoraggio e rendicontazione dei progetti PNRR: Sistema REGIS” ha superato in pochi giorni le 500 iscrizioni, segnando un vero e proprio record a livello nazionale. “Considerata l’elevatissima richiesta – afferma l’on. Giusi Princi, presidente del Comitato di Coordinamento del Polo SNA di Reggio Calabria – abbiamo deciso di accogliere tutte le adesioni, organizzando più edizioni del corso da qui a dicembre 2025. Gli iscritti saranno distribuiti in scaglioni, ciascuno assegnato a un’edizione specifica. Ogni partecipante riceverà con congruo anticipo una comunicazione dettagliata contenente le date, le istruzioni operative e le modalità per seguire efficacemente il percorso formativo”.

“Dato storico”

“È un dato storico che mi inorgoglisce profondamente tanto in qualità di Presidente del Comitato di Coordinamento, quanto come rappresentante istituzionale della Calabria”, continua l’on. Princi. “Un traguardo importante – aggiunge – per il quale desidero ringraziare il Capo Dipartimento della Funzione Pubblica, Paolo Vicchiarello, il rappresentante della SNA, Cons. Paolo Naccarato, e il prof. Daniele Cananzi dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria, membri del Comitato e preziosi alleati in questo percorso”.

Il Polo SNA di Reggio Calabria si è distinto in pochissimo tempo come vera eccellenza nazionale. I corsi sin qui erogati, grazie a un intenso lavoro di squadra e al prezioso supporto della SNA centrale, hanno permesso al Polo calabrese di posizionarsi al vertice tra le sedi territoriali SNA, seguito dal Piemonte.

“In tanti si iscrivono ai nostri percorsi”

“Sono tantissimi i sindaci, i direttori generali e i dirigenti che si iscrivono ai nostri percorsi – evidenzia Giusi Princi – a conferma della qualità e dell’efficacia della nostra proposta formativa. Il corso dedicato al PNRR è solo l’ultima testimonianza concreta della qualità del lavoro svolto. Come è ormai noto – conclude l’on. Princi – il Polo è nato dalla volontà solida e condivisa mia, del Presidente Roberto Occhiuto, del Parlamentare calabrese Francesco Cannizzaro, del Ministro Paolo Zangrillo e del Rettore dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria, Giuseppe Zimbalatti, con l’obiettivo di offrire alta formazione ai dipendenti della Pubblica Amministrazione, diffondere competenze, rendere la nostra terra più competitiva e farla emergere nel panorama nazionale – e perché no, anche europeo – per cultura, efficienza e buone pratiche”.