Polizia Municipale di Messina in assemblea: “no a straordinari non retribuiti, servono tutele su videosorveglianza e privacy”

“Si è tenuta presso il Comune di Messina un’assemblea dei lavoratori della Polizia Municipale, alla presenza del Responsabile del Dipartimento CISL Funzioni Locali Maurizio Giliberto, del Coordinatore Polizia Municipale Santi Prestipino, e delle RSU della P.M. Antonio Caputo e Francesco Paratore”. E’ quanto afferma in una nota il Segretario Generale CISL FP Messina Giovanna Bicchieri.

“Numerosi i temi affrontati nel corso dell’incontro. In apertura, l’assemblea si è soffermata sulle criticità connesse all’imminente stagione dei concerti, che si aprirà oggi con l’evento di Vasco Rossi. In particolare, è stata sottolineata la mancata approvazione del progetto viabilità ex art. 208 del Codice della Strada, il quale – se attivato con le risorse aggiuntive previste – consentirebbe una più efficace organizzazione dei servizi notturni, garantendo sicurezza ed efficienza operativa e superando le attuali difficoltà”.

“Durante il dibattito è emersa anche la volontà, da parte di una componente del personale, di non prestare ore di lavoro straordinario, ricordando che tali prestazioni non sono obbligatorie e, qualora effettuate, devono essere puntualmente retribuite”.

“Un altro punto centrale è stato quello relativo alle problematiche inerenti videosorveglianza, GPS installati sui veicoli e altri dispositivi elettronici in dotazione al Corpo. La CISL FP ha ribadito la propria disponibilità a siglare un accordo sindacale, non appena l’Amministrazione presenterà una proposta formale. Si sottolinea, tuttavia, che ad oggi nessuna bozza è stata trasmessa. Su questo tema, estremamente delicato per le implicazioni giuridiche legate alla privacy, la CISL è determinata a non fare sconti, a tutela dei lavoratori e dello stesso Ente. In assenza di accordo sindacale, non è consentita né l’installazione né l’utilizzazione di tali strumenti. La CISL, con il pieno sostegno dei lavoratori, è pronta ad adottare tutte le azioni che riterrà opportune a tutela dei lavoratori”.