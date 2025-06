L’ex Reggina Plizzari para tutto, anche 3 rigori: il Pescara (in 10) batte la Ternana e sale in Serie B

StrettoWeb

Dopo 4 anni di lunga attesa il Pescara ritorna in Serie B! Sotto gli occhi di Marco Verratti, ex calciatore biancazzurro e futuro proprietario della squadra, i ragazzi di mister Baldini completano una grande stagione e da 4ª classificata, entrata al secondo turno preliminare, raggiungo la promozione battendo la Ternana ai calci di rigore.

Una partita avvincente, decisa dal dischetto dopo lo 0-1 della Ternana nei tempi regolamentari, con il Pescara che, in 10 dopo l’ora di gioco, ha protetto il risultato e si è affidato alle mai dell’ex Reggina Plizzari che ha neutralizzato 3 rigori nonostante l’infortunio.

Pescara-Ternana: il racconto della partita

Visto lo svantaggio maturato all’andata, la Ternana sceglie di partire forte. Tiro di Cicerelli deviato in corner, pericolosi poi Curcio e Aloi. I rossoverdi fanno la partita, i padroni di casa provano a resistere. Plizzari dice di no per 3 volte consecutive: prima su Curcio, poi sul tiro-cross di Casasola e infine sul colpo di testa di Cianci. La reazione dei padroni di casa arriva con un timido tentativo di Bentivegna. Allo scadere dei primi 45 di gioco regge la parità.

Al 61′ si spezza l’equilibrio: brutta entrata di Dagasso su Damiani, l’arbitro sventola il rosso. E con il Pescara in 10, al 76′ de Boer sigla lo 0-1: mancino al limite dell’area, palla all’angolino. Damiani sfiora il palo all’84’, al 90′ Donnarumma spara fuori di testa da posizione ghiotta. Si va ai supplementari.

Nel secondo tempo paura per Plizzari che resta a lungo a terra dopo una grande parata sul tiro a giro di Damiani. Al 120’+3 gol di Donnarumma annullato per fuorigioco. Si va ai rigori.

Tonin (P) gol; Ferrante (T) parato – 1-0

Moruzzi (P) gol; Millico (T) gol – 2-1

Kraja (P) parato; Casasola (T) parato – 2-1

De Marco (P) gol; Donnarumma (T) parato – 3-1

Il Pescara ringrazia un super Plizzari e torna in Serie B.