Playout Serie B, la Sampdoria ipoteca la salvezza: 2-0 alla Salernitana al “Ferraris”

Un gol per tempo e la Sampdoria mette una seria ipoteca sulla salvezza. Una stagione complicata, storta, sfortunata quella dei liguri sull’orlo del baratro, poi retrocessi sul campo, ripescati dopo la penalizzazione al Brescia e ora vicini a una permanenza in Serie B che avrebbe del clamoroso. Dall’altra parte una Salernitana che si lecca le ferite inflitte da Meulensteen e Curto e deve provare la rimonta nella gara di ritorno per evitare la Serie C. Appuntamento per la gara di ritorno, a campi invertiti, venerdì 20 giugno, alle ore 20:30.

Playout Serie B, Sampdoria-Salernitana: il racconto della partita

Parte bene la Sampdoria decisa a sfruttare la spinta del “Ferraris” e alcuni spunti di Sibilli che strozza il tiro al 12′, al 14′ serve Depaoli per una rovesciata che finisce a lato e al 24′ trova la risposta di Chirstensen. L’arrembaggio della Sampdoria viene premiato al 39′ con il colpo di testa di Meulensteen che, su assist di Depaoli dopo gli sviluppi di un corner respinto dalla retroguardia della Salernitana, trova il gol su colpo di testa.

Nella ripresa è ancora la Sampdoria ad avere il pallino del gioco in mano: al 57′ Vieira serve Meulensteen che scarica per Depaoli, conclusione velenosa in diagonale, Christensen respinge. Al 63′ Sibilli si divora il 2-0 a tu per tu con il portiere. All’85’ arriva il raddoppio della Sampdoria: Curto trova il 2-0 sugli sviluppi di un calcio di punizione sfruttando una mischia in area. Nel finale rosso a Borini e Stojanovic, si chiude in 10.