Playout Serie B, accolta l’istanza: cambia la data di Salernitana-Sampdoria

Cambia la data di Salernitana-Sampdoria, partita valida come ritorno dei Playout di Serie B. Partita fondamentale, ultimo atto della stagione cadetta che esprimerà il verdetto finale per la zona retrocessione. Cambio di data resosi ancor più necessario, vista l’importanza del match, a causa dei problemi di salute occorsi ai giocatori della Salernitana nel post partita della gara di andata. Il club campano aveva chiesto ieri il rinvio del match non potendo nemmeno effettuare gli allenamenti. Istanza accolta.

Il comunicato ufficiale della Lega Serie B

“Campionato Serie BKT 2024/2025 – Ritorno Play-Out

Variazione giorno gara SALERNITANA-SAMPDORIA

Il Presidente della Lega Nazionale Professionisti B,

preso atto dell’istanza pervenuta dalla società U.S. Salernitana 1919 S.r.l. in data 16 giugno 2025;

preso atto della documentazione medico-sanitaria prodotta dalle strutture ospedaliere interessate e allegata alla predetta istanza, nonchè della querela inviata alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Genova e parimenti allegata;

sentito il componente LNPB in seno alla Commissione Medico Scientifica Federale;

sentita la FIGC e tenuto conto dei CC.UU. 307 del 27 maggio 2025 e 321 del 12 giugno 2025;

tenuto conto dell’art. 27.2 dello Statuto LNPB;

a parziale modifica del C.U. LNPB n. 226 dell’11 giugno u.s.;

dispone che il programma della gara di ritorno dei Play-Out del Campionato Serie BKT 2024/2025 sia ridefinito come segue: Domenica 22 giugno 2025 ore 20.30 SALERNITANA – SAMPDORIA (anziché venerdì 20 giugno 2025, ore 20.30)“.