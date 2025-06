Playoff Serie C, primo atto della finale al Pescara: 0-1 a Terni

StrettoWeb

Primo atto al Pescara. La squadra abruzzese si aggiudica l’andata della finale playoff di Serie C: 0-1 in Umbria, Ternana KO. Baldini colpisce ancora: dopo la promozione con il Palermo di qualche anno fa, l’allenatore è vicino al bis. Al ritorno all’Adriatico (sabato 7 alle ore 21.15), infatti, basterà non perdere. In merito alla gara di oggi, mattatore della giornata è Letizia, che firma il gol decisivo all’ora di gioco. La svolta del match, però, è in avvio, con l’espulsione a Vallocchia dopo soli dodici minuti: fatale un’entrata a martello sull’avversario.