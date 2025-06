Playoff Serie C, Dierre sconfitta in finale: Alfa Catania promossa in B Interregionale

StrettoWeb

Termina in finalissima la splendida favola sportiva della Dierre, sconfitta dall’Alfa Catania in Gara-3 dei Playoff promozione. Una cavalcata emozionante, bellissima e mai doma. Superando ostacoli, mettendoci organizzazione cuore e passione. La società del Presidente Filianoti, dopo aver ampiamente migliorato il massimo risultato della propria storia può ritenersi ampiamente soddisfatto del cammino. Un gruppo, ben allenato da Coach Cotroneo che entra a pieno titolo nei bei ricordi del basket reggino di sempre.

La cronaca

Partenza fortissima per la Dierre, immediato 7 a 2. Inizia Trinca con una tripla più fallo subito (4-0). Angius imita il compagno di squadra con una tripla stratosferica dell’angolo. I primi due dell’Alfa li sigla Gatta. Cernic è subito caldissimo e segna ancora da tre. Abramo risponde in penetrazione, idem Smorto(8-10). Ancora Cernic riporta il vantaggio sul più 4. Sempre Cernic, continua a segnare, ancora da tre per il 12 a 19 (pazzesco).

Bellissima la schiacciata di Smorto che suona la carica per i suoi. Il 23 a 15 passa dalle mani di Fazzari ma il Capitano Abramo risponde immediatamente. Il primo periodo termina 18 a 23 per i bianco-blu di Coach Cotroneo. Il secondo quarto inizia con un canestro di Patanè. Risponde Angius con un bel lay-up. In poche mosse, l’Alfa mostra maggiore fisicità.

Drigo suona la carica con due canestri consecutivi:l’ultimo, in schiacciata vale il vantaggio. Gatta si sblocca da tre e l’Alfa prova a spiccare il volo. 32 a 29 con Railans che si fa rispettare sotto canestro. Cinque punti in un amen di Cernic riportano la disputa in parità (34 34). Budrys realizza un grande canestro volante. Angius, risponde con un piazzato da tre punti che riporta in vantaggio la Dierre. 39 pari al termine del secondo quarto.

Monologo Alfa nel terzo periodo, così come accadde in gara uno: Gatta da tre, Smorto e Budrys o seguono a ruota. Il vantaggio arriva in doppia con una penetrazione di Smorto. Tanti, i fischi contro gli ospiti, in mezzo a questi anche un antisportivo ed un tecnico. Nonostante ciò, la Dierre si rimbocca le maniche e tenta la nuova rimonta (56-49). Basilare la rubata con buzzer annesso di Railans che vale il meno cinque.

Nel quarto periodo, è nuovo break Alfa, fino al nuovo più nove. Abramo segna il nuovo massimo vantaggio. Sembra fatta per l’Alfa. A metà quarto periodo è più tredici dopo il canestro di Smorto. Il tecnico per flopping a Barrile indebolisce ancor di più le speranze di rimonta bianco-blu. Smorto continua a fare canestro con continuità.

E’ troppo tardi per l’eroica Dierre, l’Alfa è campione del torneo e giocherà gli spareggi tra regioni, con doppia possibilità iniziando la corsa contro il Castellaneta. Abramo mette il sigillo.

Alfa Basket Catania-Dierre Basketball Reggio Calabria 77-62

(18-23,21-16,19-13,19-10)

Alfa Basket Catania: Gatta 9, Drigo 7, Torrisi, Bonanno, D’Aquino, Budrys 20, Patanè 5, Pappalardo 3, Janusevic, Barbakadze, Abramo 11, Smorto 22.

All. Zecevic, Ass. Famà

Dierre: Railans 17, Trinca 14, Vukosavljevic, La Mastra, Cernic 13, Alescio, Idone, Fazzari 2, Angius 12, Laganà, Ripepi, Barrile 4.

All. Cotroneo

Arbitri: Carmelo Fiannaca (Siracusa) e Carlo D’Amore (Messina).